الاتحاد الأردني يحذر الأندية من تعليق المشاركة في الدوري

وطنا اليوم:أقر اتحاد كرة القدم حزمة إجراءات مالية في محاولة للتخفيف عن الأندية في دوري المحترفين المتمسكة بتعليق مشاركتها في المسابقة، بحسب كتاب صدر الخميس.

وحذر الاتحاد في كتابه المرسل للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادي بمبلغ 100 ألف دينار ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.

ووفق الكتاب فإن الاتحاد “سيقوم بتحويل دفعتين مسبقتين من إيرادات تسوية مجموعة المناصير (الراعي السابق لبطولة الدوري) على الرغم من عدم تحصيلها بما يقارب الـ 15 ألف دينار لكل نادي … إضافة إلى دفعة إيرادات البث التلفزيوني بمعدل 13 ألف دينار لكل نادي”.

وأشار الاتحاد في الكتاب، إلى أنه “يعمل جاهدا على زيادة الإيرادات المالية والمنتجات التسويقية لدوري المحترفين” وأنه “لن يتوانى عن تقديم أي دعم مالي للأندية في حال توفره”.

وأكد رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، استمرار تعليق المشاركة في بطولة الدوري. وتطالب الأندية بـ 200 ألف دينار إضافية للموسم الحالي كمبلغ رعاية لها، وفق المملكة.

ويأتي قرار الأندية قبل انطلاق الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم اليوم. وأكد الاتحاد في كتابه على انطلاق مباريات هذه الجولة “وفق الموعد المعلن سابقا، وفي حال تغيب أي نادي عن المباريات سيتم تطبيق ما نصت عليه اللوائح والتعليمات