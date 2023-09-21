ترامب يوزّع البيتزا.. ويتعهد بأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا

وطنا اليوم:اجتمع حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خلال توقفه في أحد المطاعم في مدينة بيتيندورف، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين، خلال جولته الانتخابية بولاية آيوا، وفقاً لما أوردته شبكة “فوكس نيوز”.

واحتشد أكثر من 100 شخص في حانة ومطعم كاثي تريهاوس، حيث وقّع ترامب على أوراق نقدية والقبعات والقمصان.

ونشرت مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، وهو يقوم بتوزيع البيتزا، والتوقيع على قميص إحدى المناصرات له.

وأظهرت مقاطع أخرى تعالي هتافات الحاضرين في الحانة، وهم يرددون: “نحن نحب ترامب”.

وتوقف ترامب في مطعم Treehouse Pub & Eatery، بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقوبل بهتافات عالية مثل “U-S-A”، و”فخور بكوني أمريكياً”.

وعند وصوله، سأل ترامب: “من الذي يريد واحدة؟” في إشارة إلى البيتزا، وقام بتوزيع العديد من شطائر البيتزا المعلبة على الحضور، وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، والتوقيع على بعض التذكارات.

واجتذب ترامب حشوداً متحمسة مماثلة عندما حضر مباراة كرة القدم في ولاية أيوا، حيث دخل من الباب الخلفي قبل المباراة في وقت سابق من هذا الشهر. وساعد ترامب قبل دخوله الملعب في تقليب وإعداد البرغر على الشواية، بينما تجمع المؤيدون حوله. وقد قوبل لاحقاً بهتافات عالية أثناء سيره في الملعب قبل المباراة.

ويذكر أن ترامب يستعد لخوض معركته الانتخابية للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت الشبكة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن “ترامب أحدث المزيد من التفاعل في الولاية بسبب تصريحاته في وقت سابق من الأربعاء، عندما تعهد”، رداً على أزمة الحدود المتفاقمة، بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي”، إذا تم انتخابه رئيساً العام المقبل.

وحافظ ترامب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا، حيث أظهر استطلاع “فوكس بيزنس” الذي صدر أمس حصوله على دعم بنسبة 46٪ بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ثالثة بنسبة 11%.

ويواصل ترامب تصدر خصومه المحتملين على المستوى الوطني، وفقاً لاستطلاع آخر أجرته “فوكس نيوز”