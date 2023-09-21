وقف جميع المراوح السقفية في مدارس تربية اربد

وطنا اليوم:أصيبت طفلة بجروح في منطقة الجبين، بعد سقوط مروحة سقف أحد الصفوف الدراسية في مدرسة حبيبة في مدينة إربد. وقال والد الطفلة إن طفلته كانت في صفها صباح الخميس عندما سقطت المروحة على رأسها، مما أدى إلى إصابتها بجروح، جرى على إثرها نقل الطفلة إلى مستشفى الأميرة بسمة.

وطالب والد الطفلة التي تجلس على مقاعد الدراسة ضمن الصف الأول، بضرورة استكمال علاج ابنته، ووفق والد الطفلة، بعد إجراء عملية صغرى من أجل إغلاق الجرح، كما نادى بأهمية ضمان الحماية للطلبة من مخاطر سقوط المراوح في المدارس.

من جهته، كشف مدير تربية اربد أن مديرية التربية قررت على إثر الحادث وقف جميع المراوح السقفية في المدارس، واستبدالها بمراوح جانبية، لافتاً إلى أن المراوح في المدرسة المشار إليها، خضعت إلى أعمال صيانة قبل أسابيع، وجرى التأكد من صلاحيتها