بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية

منذ 4 ثواني
البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية

وطنا اليوم:قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة التزام البنك المركزي بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأكدت اللجنة ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني كما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.7 شهرًا، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.6 مليار دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وبنمو نسبته 4.0% لتبلغ 42.8 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.7% ليصل رصيدها الى 33.4 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.
وعلى نحوٍ مماثل، شهدت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 41.3% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.65 مليار دينار، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 2.3% خلال النصف الأول من عام 2023 لتبلغ 4.2 مليار دينار. وفي نفس الوقت، ارتفع اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 550 مليون دينار. فيما تُشير أحدث قراءة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023. هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

15:24

زيرالدا حداد توضح سبب استقالتها من قناة المملكة

15:08

أردوغان يلتقي نتنياهو ويعتزم زيارة إسرائيل للصلاة في الأقصى

14:54

تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين

14:54

تعديل أم تغيير؟

14:47

ابو صعيليك يسأل الحكومة : هل صحيح أنه ستقام تكية وقفية عند المسجد الحسيني

14:39

وزيرة الثقافة تفتتح معرض عمان الدولي للكتاب 2023

14:35

جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات تدعو اعضائها بالالتزام بنظام الفوترة الالكتروني

14:31

طرق تهريب المخدرات من سوريا الى الأردن ودور “حزب الله” والفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية

14:12

سويسرا تحظر النقاب وكل ما يغطي الوجه بالأماكن العامة

14:01

الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث

13:55

وزيرة الاستثمار تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية

وفيات
وفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامان