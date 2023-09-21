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زيرالدا حداد توضح سبب استقالتها من قناة المملكة

منذ 13 ثانية
زيرالدا حداد توضح سبب استقالتها من قناة المملكة

وطنا اليوم:أكدت الإعلامية الأردنية زيرالدا حداد اليوم الخميس، استقالتها من تلفزيون “المملكة”.
وقالت حداد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّها قدمت استقالتها قبل عدة أشهر، وتحتفظ بالأسباب لنفسها، مشيرة إلى أنّ الاستقالة لم تكون وليدة لحظة، وأنها قد أطلعت الإدارة عدة مرات على الأسباب ولكن “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن”
وفي ما يلي نص المنشور الذي أدرجته حداد في صفحتها الشخصية:
“أصدقائي و صديقاتي على الصفحة، تصلني رسائل منكم بشكل يومي تسألني عن سبب غيابي عن شاشة قناة المملكة …فوجب التوضيح.
لقد قدمت إستقالتي منذ عدة أشهر و أحتفظ بالأسباب لنفسي
طبعا هذا القرار لم يكن وليد اللحظة و قد أَطلعت الإدارة بالأسباب مرارا خلال السنوات الماضية . “
لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
دمتم جمهور راقي لشاشة كل الأردنيين …شاشة المملكة


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