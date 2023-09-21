أردوغان يلتقي نتنياهو ويعتزم زيارة إسرائيل للصلاة في الأقصى

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية أنه ينوي زيارة إسرائيل قريبا ، بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى تركيا.

وأضاف أردوغان خلال لقائه مع 15 من زعماء اليهود في البيت التركي في نيويورك :” اعتزم الصلاة في المسجد الأقصى في مدينة القدس كمسلم ومن حقي وواجبي أن أصلي في المسجد الأقصى”.

وأوضح أنه متحمس للغاية للمصالحة مع إسرائيل، مؤكدا أن لديه قناة مفتوحة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والان لديه قناة أيضا مع بنيامين نتنياهو.

وبين الرئيس التركي أن لقاءه مع نتنياهو كان كثيرا للإعجاب للغاية ، حيث تحدثا عن التكنولوجيا وتوسيع التعاون بين إسرائيل وتركيا وعن أهمية خط أنابيب الغاز من إسرائيل الى أنقرة.

وبحسب يديعوت احرونوت فقد تطرق الرئيس التركي الى القضية الفلسطينية ، مشيرا الي أنه من المهم أن تتقارب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مؤكدا استعداده للمساعدة في ذلك.

وتحدث أردوغان عن أهمية الحرب على الإرهاب ، وشدد على أهمية العلاقة بين اليهود والمسلمين والعمل معا للحرب ضد معاداة السامية وكراهية الإسلام.

وتوجه أردوغان بطلب للزعماء اليهود لمساعدة تركيا في تعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن