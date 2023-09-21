جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات تدعو اعضائها بالالتزام بنظام الفوترة الالكتروني

وطنا اليوم:دعى رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات السيد ابراهيم حرب جميع اعضائها الملزمين بتطبيق نظام الفوترة من المنشات و الشركات و المهنيين و مؤدي الخدمات الى سرعة الانضمام و الربط على نظام الفوتره الوطني الالكتروني وضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الالكترونية من خلال النظام تجنبا لاية مخالفات يفرضها القانون.

كما اوضحت الجمعيه إنّه وبعد أن تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل الدائره والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام له وذلك حسب التعليمات الصادره عن الدائره لمن يملك نظام محوسب او الانضمام له من خلال موقع الدائرة مباشره لمن لا يملك برامج محاسبيه وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية سواء كانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023.