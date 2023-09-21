بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات تدعو اعضائها بالالتزام بنظام الفوترة الالكتروني

منذ ساعة واحدة
جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات تدعو اعضائها بالالتزام بنظام الفوترة الالكتروني

وطنا اليوم:دعى رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات السيد ابراهيم حرب جميع اعضائها الملزمين بتطبيق نظام الفوترة من المنشات و الشركات و المهنيين و مؤدي الخدمات الى سرعة الانضمام و الربط على نظام الفوتره الوطني الالكتروني وضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الالكترونية من خلال النظام تجنبا لاية مخالفات يفرضها القانون.

كما اوضحت الجمعيه إنّه وبعد أن تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل الدائره والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام له وذلك حسب التعليمات الصادره عن الدائره لمن يملك نظام محوسب او الانضمام له من خلال موقع الدائرة مباشره لمن لا يملك برامج محاسبيه وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية سواء كانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

15:24

زيرالدا حداد توضح سبب استقالتها من قناة المملكة

15:08

أردوغان يلتقي نتنياهو ويعتزم زيارة إسرائيل للصلاة في الأقصى

14:54

تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين

14:54

تعديل أم تغيير؟

14:47

ابو صعيليك يسأل الحكومة : هل صحيح أنه ستقام تكية وقفية عند المسجد الحسيني

14:39

وزيرة الثقافة تفتتح معرض عمان الدولي للكتاب 2023

14:31

طرق تهريب المخدرات من سوريا الى الأردن ودور “حزب الله” والفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية

14:12

سويسرا تحظر النقاب وكل ما يغطي الوجه بالأماكن العامة

14:01

الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث

13:55

وزيرة الاستثمار تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية

13:53

إزالة اعتداءات على أراضي خزينة الدولة في سويمة

وفيات
وفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامان