سويسرا تحظر النقاب وكل ما يغطي الوجه بالأماكن العامة

وطنا اليوم:أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء “النقاب” وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51 بالمئة من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء “بلومبرغ” اليوم الخميس، حيث أقر البرلمان عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك هذا الحظر.

وتم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما أشارت “بلومبيرغ” إلى انتقادات مسلمي البلاد خلال مناقشات التصويت على هذا التشريع.