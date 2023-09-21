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الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث

منذ ساعة واحدة
الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث

وطنا اليوم:طالب الناطق الرسمي باسم دائرة الإحصاءات العامة حسني ادهيم، المواطنين حسن التعاون مع الباحثين والباحثات التابعين للدائرة لما فيه المصلحة العامة، بعد التأكد من الهوية الإحصائية الصادرة عن الدائرة للباحث أو الباحثة التي تتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل الشخصية المطابقة لهوية الاحوال المدنية وموقعة من المدير العام للدائرة وممهورة بالختم الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة.
وأوضح الدهيم حول استخدام الكوادر الميدانية للمركبات العمومية حيث انه جاء لتنفيذ دراساتها ومسوحاتها الميدانية لتلافي التأخير في تنفيذها وإعلان نتائجها، وسد النقص الحاصل في اسطول مركباتها نظراً لزخم الدراسات التي تنفذها الدائرة، علماً بأن هذا الإجراء معمول به منذ عدة سنوات سابقة، حيث تتم عملية استئجار المركبات حسب قرار الإحالة الحكومي المركزي الصادر عن دائرة المشتريات الحكومية الذي ينظم هذه العملية لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. وبين الدهيم ان كوادر الدائرة مكلفين بالعديد من المسوحات والدراسات الميدانية الأسرية والصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية السنوية وقوة العمل وفرص العمل المستحدثة والتي تنفذ خلال كافة أشهر السنة


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