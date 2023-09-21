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الجغبير يشارك في قمة IOE لأصحاب العمل في آسيا

منذ ساعة واحدة
الجغبير يشارك في قمة IOE لأصحاب العمل في آسيا

وطنا اليوم:يشارك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في قمة أصحاب العمل في آسيا، والتي تنظمها المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تبحث القمة “مرونة الأعمال والقدرة التنافسية”.
وتحدث الجغبير خلال المؤتمر عن دور الصناعة الأردنية في التشغيل، باعتبار القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة في الأردن، ويمثل أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، كما أنه يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مشيرا الى ان عدد العاملين في القطاع الصناعي يصل حاليا الى حوالي (250) الف عامل وعاملة، يشكلون ما نسبته 21% من اجمالي القوى العاملة المحلية.
وشارك الجغبير في جلسة متخصصة حول سلاسل التوريد، تحدث خلالها عن آليات تطوير سلاسل التوريد وما حصل لها خلال الجائحة، من انقطاعات وارتفاعات في كلف النقل، وشارك تجربة الأردن ودور الصناعة في ضمان عدم انقطاع السلع، وما قدمته الغرفة لدعم لأصحاب العمل ومشاركة مع الحكومة في تطوير سلاسل التوريد واثرها على التوظيف والتشغيل.
كما شارك في جلسة متخصصة حول دور أصحاب العمل، وعرض تجربة غرفة صناعة الأردن في التأثير بالسياسات العامة في الأردن وخاصة فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار وكلف الطاقة وسوق العمل وغيرها، بالاضافة الى دور الغرفة في التحول التكنولوجي وللاقتصاد الأخضر، وغير من خطط الاستدامة والتطوير التي تطلع لها الغرفة وبما ينعكس على خدمة اعضاءها بالشكل الأمثل.
وعلى هامش القمة، التقى الجغبير بعدد من رؤساء الغرف والاتحادات العربية والاسيوية، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين غرف الصناعة الأردنية وهذه الاتحادات.
يذكر ان قمة IOE لأصحاب العمل في آسيا، تناقش موضوعات هامة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادىء والدول العربية، وكذلك تعزيز التعاون بين المنظمات الاعضاء في منظمة اصحاب العمل.


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