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الحنيطي: إنفاذ التوجيهات الملكية لحماية بلدنا من أي تهديدات

منذ ساعتين
الحنيطي: إنفاذ التوجيهات الملكية لحماية بلدنا من أي تهديدات

وطنا اليوم:أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحماية الأردن من أي تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن والمواطن.
وأكد الحنيطي على بتوظيف التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبما يخدم منظومة أمن الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي أمس الاربعاء، إلى مديرية أمن الحدود.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول المهام والواجبات التي تقوم بها مرتبات المديرية في عمليات مراقبة وضبط ومنع التسلل والتهريب بكافة أنواعها، من خلال منظومة أمن متكاملة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة وأبراج مراقبة بعيدة المدى وشبكة اتصالات متطورة مرتبطة مع مركز القيادة والسيطرة في المديرية.
وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن إدخال كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة وغيرها من منظومات تقنية أمنية ساهم في مواجهة التهديدات والاقتصاد بالجهد والموارد البشرية في حماية حدود المملكة.
وفي نهاية الزيارة نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات المديرية تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واطمأن على أحوالهم، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز والاحترافية والمهنية العاليتين، والجهد الكبير المبذول لتنفيذ المهام الموكولة إليهم لمراقبة وحماية الحدود


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