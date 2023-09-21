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التربية تعلن أسماء المستفيدين من سكن كريم

منذ ساعتين
التربية تعلن أسماء المستفيدين من سكن كريم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم العاملين التالية أسماؤهم للحصول على شقق سكنية بمشروع “سكن كريم لعيش كريم” المعلن عنها سابقا، مراجعة إدارة الشؤون المالية في الوزارة.
ونوهت الوزارة في بيان لها، إلى ضرورة اصطحاب الوثائق التالية عند مراجعة إدارة الشؤون المالية في الوزارة.

-دفتـــر العائلـــــة الأصلي ساري المفعول (ولن تقبل الصـــورة المصدقــــة)
-اثبات عدم ملكية سكن داخل المملكة من دائرة المسقفات ودائرة الأراضــي
-عدم ممانعة من البنك لمن يقل صافي راتبه عن (450) دينارًا .
-وذلك في الفتــــــرة من 21/9/2023 ولغايـــــــة 26/9/2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وأكدت الوزراة أنه من يتخلف عن استكمــــال أوراقه في الموعد المحدد يعتبـــر مستنكفًا


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