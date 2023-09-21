النشامى يتراجعون مركزين على سلم تصنيف فيفا

وطنا اليوم:تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين على سلم تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصادر اليوم الخميس، وذلك بعد خسارتين في مباراتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان.

واحتل المنتخب الوطني الملقب بـ “النشامى” المركز 84 عالميا و12 آسيويا.

وكان المنتخب يحتل المركز 82 عالميا في التصنيف الصادر في 20 تموز الماضي.

وأعلن اتحاد كرة القدم تعيين المدرب المغربي الحسين عموتا مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني وقدم لوسائل الإعلام في 6 تموز الماضي، خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد المنتهي عقده.

وفي أول مباراتين تحضيريتين لـ “النشامى” استعدادا تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024، تلقى المنتخب هزيمتين أمام النرويج في أوسلو 0-6 وأمام أذربيجان في باكو 1-2.

وسيستضيف الأردن في خلال الفترة 13 – 16 تشرين الأول المقبل على ملعب عمان الدولي، بطولة رباعية ودية بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران إلى جانب “النشامى