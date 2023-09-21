مهيدات للإدارة المحلية والأمانة: لا تمنحوا رخص مستودعات التخزين دون موافقتنا

وطنا اليوم:عمم المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، على وزارة الإدارة المحلية والأمانة وغرفة تجارة الأردن/ عمّان، بعدم منح أي رخصة لمستودعات تخزين المواد الغذائية الا بعد أخذ الموافقات اللازمة من المؤسسة حسب الأصول.

وبحسب التعميم، فإن ذلك يأتي لغايات ضبط وسلامة عملية تخزين ونقل المواد الغذائية في المستودعات، وكونها جزء من سلسلة تداول الغذاء.

وطالب مهيدات بالتأكيد على أصحاب الشركات الكبرى للالتزام بتعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية الصادرة عن المؤسسة واستيفاء المستودعات للاشتراطات الصحية الخاصة بتعليمات الحفظ والتخزين