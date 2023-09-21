العثور على جنين بسلة المهملات في أحد المختبرات الطبية

وطنا اليوم:عثر عاملون في أحد المختبرات الطبية بالبادية الوسطى، على جنين بعمر 3 أشهر تقريبا ملقى داخل دورة المياه، وفقا لما اكده مصدر طبي.

وقال المصدر، إن إدارة المختبر راجعت كاميرات المراقبة، وتبين أن فتاة عربية تبلغ من العمر 16 عاما حضرت إلى المختبر لإجراء فحوصات.

ثم دخلت الفتاة إلى دورة المياه قبل أن تغادر دون أن تأخذ نتيجة فحص العينة، و‏بتفقد دورة المياه تم العثور على الجنين تقريبا ملقى بسلة النفايات.

وشرعت الأجهزة المختصة بالتحقيق للقبض على الفتاة وتحويلها للقضاء.