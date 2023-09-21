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وفاتان بحادثي تصادم ودهس في عمّان

منذ 3 ساعات
وفاتان بحادثي تصادم ودهس في عمّان

وطنا اليوم:توفي شخصان، في حادثي سير ودهس منفصلين بالعاصمة عمّان، بحسب التقرير المروري.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إن شخصا توفي بحادث سير على طريق السلطاني جنوب عمّان، حيث أصيب رفقة شخص آخر، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
وأضاف خلال استعراض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن سبب الحادث يعود إلى ارتكاب أحد الساقين لمخالفة عدم ترك مسافة أمان، مما تسبب باصطدام المركبتين.
وفي سياق متصل، أوضح ضابط عمليات غرفة إدارة السير، أن عشرينيا توفي دهسا على طريق دوار المدينة باتجاه دوار المشاغل


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