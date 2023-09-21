ولي العهد يلتقي الخميس في واشنطن مسؤولين أميركيين

وطنا اليوم:يقوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الخميس، بزيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن تستمر يومين.

ويلتقي سموه خلال الزيارة مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورؤساء لجان وأعضاء في الكونغرس، وممثلي مراكز بحثية وفكرية في واشنطن.

كما يلتقي سمو ولي العهد، روادا ورجال أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة.

وكان سمو ولي العهد قد أنهى زيارته إلى نيويورك، بعد أن رافق جلالة الملك عبدالله الثاني لحضور اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة