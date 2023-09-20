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ولي العهد: أولوية الأردن استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية

منذ 10 ثواني
ولي العهد: أولوية الأردن استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد.
وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.
وأكد سمو ولي العهد أن أولوية الأردن في المنطقة تتمثل بضرورة استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية، لافتا إلى الدور المهم للمملكة المتحدة في هذا الشأن.
وأشار سموه إلى الجهود الأردنية الحثيثة في مكافحة عمليات التهريب غير المشروعة على حدود الأردن، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك جهد دولي في هذا الصدد.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والأمن السيبراني، الذي يحظى بمستوى عالٍ من التنسيق بين البلدين.
وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين


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