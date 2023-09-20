فصل للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غدا

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية يوم غد الخميس، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية والنصف عصراً ، سيشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزء من منطقة الجوفة، إضافة الى مدرسة الدرك