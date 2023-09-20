محادثات أردنية ألمانية تناولت سبل تعزيز العلاقات

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، محادثات مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت المحادثات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا