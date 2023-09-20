الملك يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك

وطنا اليوم:نشر الحساب الرسمي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، صورة تجمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين في نيويورك.

ويظهر في الصورة الأمير هاشم ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وجاء بالتغريدة: “سمو الأمير المفدى يلتقي عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول ورؤساء الوفود للدول الشقيقة والصديقة، المشاركين في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في مدينة نيويورك”.

جاء ذلك بعد أن ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثامنة والسبعين.

وعقد جلالته، على هامش زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في الاجتماعات.

وتبدأ أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تتضمن أعمال هذه الدورة قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، وثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب، إضافة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا