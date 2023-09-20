اللواء الحنيطي يفتتح مدرسة باب الواد الأساسية للبنين في طبربور

وطنا اليوم:افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مدرسة باب الواد الأساسية للبنين/طبربور – أبو علياء التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وأكد الحنيطي في رسالة منه، على أهمية توفير جميع الإمكانات ومتطلبات البيئة التعليمية والمدرسية الملائمة لأبنائنا الطلبة، لإخراج مكنونات الطالب وتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديه بما يرفع سوية التعليم