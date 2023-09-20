برعاية ملكية .. افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب 2023 غدا الخميس

وطنا اليوم:يفتتح تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يوم غد الخميس الساعة 11.00 صباحا، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2023 الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى في قاعة معرض عمان للسيارات – طريق المطار.

وتحل دولة قطر الشقيقة ضيف الشرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام من خلال برنامج ثقافي مميز بالتنسيق مع وزارة الثقافة القطرية التي تمثل الجانب الرسمي للدولة الشقيقة.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 30 أيلول 400 دار نشر محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، ويقام تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين”، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وتشتمل هذه الدورة على برنامج الثقافي عملت عليه اللجنة الثقافية التي ضمت ممثلين عن اتحاد الناشرين، ووزارة الثقافة، وامانة عمان، ومؤسسة شومان، جاء متنوعا من حيث عدد الندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، وغيرها.

وخصصت إدارة المعرض هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم فعاليات خاصة بهم ضمن البرنامج الثقافي، حيث سيكون هناك فعاليات لوزارة الثقافة، وماراثون القراءة، وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسسة شومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان الكبرى ممثلة بمركز زها الثقافي، ودائرة المكتبات في الأمانة، وفعاليات أخرى لوزارة الثقافة والشباب العُمانية، ودار نبجة للنشر والتوزيع/ قطر.

يشار إلى أن المعرض يحتفي هذا العام بالأكاديمية والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، شخصية المعرض الثقافية تقديرا لجهودها الأكاديمية، واسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتحديدا في الدراسات التاريخية، وسيكون لها ندوة خاصة في اليوم الأول من البرنامج الثقافي.