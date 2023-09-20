سرقة دبابة من قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات سرقت دبابة خلال الليل من قاعدةمن قاعدة إيمونيم العسكرية قرب حيفا.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن “الشرطة تلقت بلاغاً من قبل وزارة الأمن، الليلة الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب الجيش”.

وفي أعقاب ذلك، باشر عناصر الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث حتى العثور على الدبابة في محل للخردة، بمنطقة “نيشر” قرب حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان إن “التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها”، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة العسكرية