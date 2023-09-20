حديث الأردنيين حول الزلازل يتصدر مواقع التواصل

وطنا اليوم:يواصل رواد وسائل التواصل الاجتماعي حديثهم عن الزلازل، حيث احتل وسم “زلزال” الصدارة في قائمة التريند على منصة “إكس” في الأردن.

وتداول ناشطون في الأردن أخبار عن الزلازل ضربت عدة بلدان، وذلك بعد انتهاء فعاليات التمرين الوطني التعبوي درب الأمان “3”، الذي استمر لمدة يومين.

وهدفت تمرينات درب الأمان “3” إلى اختبار قدرة المؤسسات في التعامل مع الزلازل وتقييم تأثيراتها في مناطق متعددة في المملكة، ولفحص جاهزيتها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل أخبار مفادها أن زلزال ضرب نيوزيلندا، الأربعاء، بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وفي هذا السياق، أعلن المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي أن حوالي 15 ألف شخص قد أكدوا شعورهم بالهزة الأرضية

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 على مقياس ريختر اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا .

كما أشار إلى أنه لم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

أتت تلك الهزة الأرضية بعد أيام من توقعات جديدة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، رجح فيها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا.

كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطا زلزاليا قوياً نسبياً، لكنه لم يحدد مصر على الإطلاق.

بل ألمح إلى إمكانية حدوث هذا النشاط بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب. وأضاف قائلا في تغريدات على حسابه في تويتر قبل أيام: “علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، إذ غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى.. ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر”.