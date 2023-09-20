اهداء من الملك.. حافلة جديدة لفرقة الرمثا للفنون الشعبية

وطنا اليوم:تسلمت فرقة الرمثا للفنون الشعبية اليوم الاربعاء، حافلة اهداء من جلالة الملك عبدالله الثاني.

ونشرت الفرقة عبر فيسبوك صورة للحافلة برفقة احد اعضاء الفرقة، إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) الذي سلم جلالة الملك ورقة خلال حفل زفاف سمو ولي العهد، طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في فعالياتها.

وقالت الفرقة “

الف الحمد الله اهداء من جلالة الملك عبدالله الثاني الى الطفل ابرهيم ابو الشيخ اهداء باص الى فرقة غزلان الرمثا الفنيه الف الحمد

الله”.

يذكر أن فرقة الرمثا للفنون الشعبية تأسست عام 1985، وتؤدي الدبكة الرمثاوية التي تعكس ثقافة بلاد الشام، وتساهم في نقل الثقافة والفن الأردنيين حول أنحاء العالم