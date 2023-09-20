بنك الاتحاد يحصل على جائزتي أفضل تطبيق بنكي والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في الأردن

وطنا اليوم:حصل بنك الاتحاد، البنك الأردني الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، على جائزتي “أفضل تطبيق بنكي” و”البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً” في الأردن لعام 2023 من مجلة “إنترناشونال بيزنس”، وذلك تقديراً لمساهماته القيّمة التي أثرى بها القطاع المصرفي الأردني كمؤسسة مالية يتمحور تركيزها حول خدمة العملاء منذ عام 1978.

ووفقاً للجنة التحكيم في مجلة “إنترناشونال بيزنس“، فإن حصول بنك الاتحاد على هاتين الجائزتين يعود لتفوّقه في مجال تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية وخصائص الأمان المتطورة والمزايا التكنولوجية المبتكرة على التطبيق البنكي، مما جعله واحد من أكثر التطبيقات البنكية شمولاً وفعالية، كونه صُمّم بعناية ليلبّي الاحتياجات البنكية الرقمية للعملاء.

ولطالما سعى بنك الاتحاد إلى اتّباع أحدث المسارات التكنولوجية لتخطّي التحديات الأمنية المرتبطة بالحركات المالية الإلكترونية ومحاربة عمليات الاحتيال من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وذلك تجسيداً لالتزام البنك في عمل تغيير إيجابي في طريقة إدارة الناس لأموالهم.

وعبّرت السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، عن فخرها بالحصول على هاتين الجائزتين قائلةً: “حصولنا على جائزتي “أفضل تطبيق بنكي” و”البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً” في الأردن لعام 2023 ما هو إلا انعكاس لجهودنا المتفانية في تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة عملائنا، حيث نحرص دائماً على إيجاد حلول مبتكرة لا تلبّي توقّعات عملائنا فحسب، بل وتتجاوزها، وذلك لضمان رحلة مالية آمنة وسلسة واستثنائية. وسيبقى التزامنا بتقديم تجربة عملاء لا مثيل لها في صميم كل أعمالنا.”

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال Madhusmitha V Patil رئيس التحرير في مجلة “إنترناشونال بيزنس“: “يؤمن فريق بنك الاتحاد إيماناً راسخاً بأنه قادر على عمل تغيير إيجابي في حياة عملائه، لذا فهم ملتزمون بتصميم جميع عملياتهم بما يتناسب مع توقّعات العملاء.”