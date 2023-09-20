انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء تونس

وطنا اليوم:شهدت تونس انقطاعا للكهرباء عن غالبية مدن البلاد إثر عطل أصاب المجمع الكهربائي برادس، فيما علقت وزارة الداخلية ببيان رسمي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ “على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة”.

وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجدا مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

وكان مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري قد أكد في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي