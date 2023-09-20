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إطلاق أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم

منذ ساعة واحدة
إطلاق أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم

وطنا اليوم:أطلقت مساء أمس الثلاثاء، منصة “مسموع” الرقمية، وهي أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم، تقوم على نشر محتوى تعليمي وترفيهي بلغة الإشارة العربية، في حفل أقيم في “مرسم أم جنين”، في جبل اللويبدة.
ويأتي إطلاق المنصة الرقمية، بتنظيم من فريق عمل فيلم “سكون”، المنتجة بتول إبراهيم والمخرجة دينا نصار، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ونادي سمو الأمير علي للصم.
وانبثقت فكرة منصة “مسموع”، من الحملة التوعوية المرافقة للفيلم الروائي القصير “سكون” الذي يجسد رحلة شخصية لـ”هند”، الفتاة الموهوبة وبطلة الكراتيه ذات الإعاقة السمعية، والتي تؤدي دورها ملك نصار “11 عاماً” وهي من الصم.
وقالت مخرجة الفيلم دينا ناصر في تصريح نقلته عنها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن العمل يهدف الى خلق مساحة آمنة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع الفنانين والتقنيين العاملين في الفيلم، حيث تم تدريبهم على العمل في مجال صناعة الأفلام من مختلف التخصصات.
وتحدثت مجموعة من صناع المحتوى الرقمي خلال حفل إطلاق منصة “مسموع”، عن المبادرة التي قامت بها شركة “مد مشّوش” للإنتاج، والتي تحولت من فيلم يحكي عن فتاة صماء، إلى مشروع إعلامي يهدف إلى مساعدة الصم على التعرف على ما يدور حولهم، من موضوعات اجتماعية و إنسانية وتعلمية وترفيهية، حيث يسهم صناع المحتوى الذين يجيدون لغة الإشارة، إلى تعريف الصم على شتى الموضوعات، من خلال مواد إعلامية يتم تقديمها عبر المنصة.
وأوضخت المخرجة ناصر أن فيلم “سكون” سيقوم بجولة عربية وعالمية للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية، قبل أن يتم الاحتفاء به وعرضه رسمياً، صيف العام المقبل في الأردن، مضيفة أن أول عروض الفيلم الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، سيكون في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، الذي سيقام في شهر كانون الأول المقبل في مدينة جدة السعودية


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