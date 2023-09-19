الأزمات يعلن إنتهاء تمرين درب الأمان 3

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3) الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.

وجاء التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة