بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأزمات يعلن إنتهاء تمرين درب الأمان 3

منذ دقيقة واحدة
الأزمات يعلن إنتهاء تمرين درب الأمان 3

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3) الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.
وجاء التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:21

نتنياهو يضغط على ماسك .. طالبه بفرض رقابة على المنشورات عبر منصة إكس

20:00

شهيد وإصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرات قرب حدود غزة

19:54

إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في إحدى المدارس التابعة لقصبة الكرك

19:39

زلزال بقوة 2.7 يضرب منطقة وادي عربة

19:34

بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2023 “

19:31

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

19:25

بايدن: لا أمة بمفردها يمكنها مواجهة التحديات الحالية

19:22

الزراعة تطلق حملة توعوية للزراعات العضوية في الأردن

19:21

مساع رسمية لمواجهة انحسار الغطاء الأخضر في الطفيلة

19:15

حريق هائل يطال حافلة سياحية في العقبة

19:10

الملك: سنحمي بلدنا من أية تهديدات مستقبلية جراء الأزمة السورية

18:51

معن العمرو يهنئ ليث طعيمه على اجتياز امتحان البورد الأردني في الجهاز الهضمي

وفيات
الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامانوفيات الاثنين 18-9-2023والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة الله