حريق هائل يطال حافلة سياحية في العقبة

وطنا اليوم:أخمدت كوادر الدفاع المدني بالعقبة، ظهر الثلاثاء، حافلة سياحية دون وقوع إصابات، حسب مصدر بالدفاع المدني.

وقال المصدر، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوجود حافلة تصطف على حافة الطريق نشبت فيها النيران، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والاسعاف الى موقع الحادث بوقت قياسي وعملت على إخماد الحريق بالحافلة.

ولفت إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا بحادثة حريق الحافلة