توجهات لرفع أجرة عداد التكسي الأصفر في العاصمة

وطنا اليوم:كشف مدير دائرة النقل في أمانة عمّان المهندس محمد السراحين أن الأمانة تنوي الاجتماع خلال الأسبوعين القادمين مع نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي لطرح دراسة رفع أجرة العداد للمرة الثانية

وفي تصريح ، ذكّر السراحين بأن الأمانة اقترحت الفكرة سابقا لكنها قوبلت بالرفض من قبل النقابة

وقال السراحين: “إذا توافقنا على الرفع خلال الاجتماع المزمع عقده سنعمل على رفع أجرة العداد”

أكد السراحين أنه لا يوجد دعم مباشر حاليا؛ لأنّ “الحكومة لم تُحوّل مخصصات إلى “الأمانة” كما حولت لهيئة تنظيم النقل البري” لذا فإنّ الأمانة “غير قادرة” على صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل في العاصمة

ولفت إلى أنّ الأمانة صرفت دفعةً واحدةً فقط من الدعم لوسائط النقل العام في العاصمة خلال العام الحالي بعد تحويل المخصصات من الحكومة

من جانبه، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد شحادة الحديد إن النقابة تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب المكاتب وسيارات سائقي التكسي الأصفر في عمان لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل احتجاجا على عدم حصولهم على الدعم أسوة بالمحافظات

و” طالب الحديد بأن تكون وسائط النقل العام في العاصمة تابعة للهيئة النقل البري وليس لأمانة عمان الكبرى، لعدم وجود مخصصات دعم لدى الأمانة لهم

ولفت الحديد إلى أن وسائل النقل العام في العاصمة عمان لم تتلق دعم المحروقات إلا لمرة واحدة فقط، في حين استلمت وسائل النقل العام في مختلف محافظات المملكة الدعم عدة مرات وصرفته لهم هيئة تنظيم النقل البري لأنها تقع ضمن اختصاصها في حين تخضع خطوط النقل العام داخل العاصمة عمان ضمن اختصاص الأمانة

كما دعا الحديد إلى السيطرة على تطبيقات النقل الذكي المخالفة التي “ضيقت” عليهم رزقهم وفق تعبيره

ووفق إحصائيات النقابة؛ فإن هنالك نحو (11) ألف سائق تكسي أصفر، ونحو (5400) سائق سرفيس وحافلة كوستر يعملون في العاصمة.