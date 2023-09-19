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الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

منذ دقيقة واحدة
الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وطنا اليوم:شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على اللقاء الذي تم أمس الاثنين لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم.
وقالت في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الثلاثاء: “جزيل الشكر للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي على اللقاء بالأمس لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم. في الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون للاحتجاز والترحيل وتشويه صورتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، يزداد عمل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية”


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