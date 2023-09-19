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الفراية: درب الأمان (3) اختبر قدرات الدولة وكشف الفجوات

منذ 5 ثواني
الفراية: درب الأمان (3) اختبر قدرات الدولة وكشف الفجوات

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن تمرين درب الأمان (3) مهم جدا، ويفترض حدوث زلزال في منطقة البحر الميت، وتتأثر فيه محافظات عدة من بينها العاصمة عمان.
وأضاف الفراية في تصريح نقله عنه التلفزيون الأردني، أن التدريب يختبر قدرات الدولة الأردنية للاستجابة لهذا الزلزال، كما يختبر قدرة الوزارات على التعامل مع الزلازل.
وأوضح أن الدرس المهم في التمرين هو التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، للتعاون مع مثل هذه الأحداث، والمخرج النهائي من التمرين معرفة الفجوات الموجودة في القدرات البشرية والمعدات والخطط والعمل على تحسينها.
وبيّن الفراية، أن الدروس المتسفادة من التمرين كثيرة.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن الزلازل حدث عظيم، والأحداث العظيمة لا تتعامل معها مؤسسات حكومية لوحدها، وإنما تتعامل معها الدولة.
وبحسب الفراية، فإنه في حال حدوث زلزال، فإن الجميع معني في التعامل معه، وأن انسجام وتنسيق عمل القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية على درجة عالية من الأهمية.
ولدى الحكومة، منصات تحتوي على أعداد كبيرة من المتطوعين، مصنفين للتعامل مع الحوادث بحسب طبيعتها، وفقا للفراية


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