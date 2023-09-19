الخصاونة: نتجه لإعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، بنك المدن والقرى، في إطار جولاته الميدانية وزيارته التفقدية للمؤسسات.

وأكد الخصاونة، أهميَّة الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحليَّة والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحليَّة.

وكشف الخصاونة، عن توجه الحكومة لاتِّخاذ قرار قريباً بإعفاء البلديَّات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر (13) مليون دينار، بما يسهم تخفيف الضَّغط المالي على البلديات.

وأكد أن تجربة اللامركزيَّة أساسيَّة ومهمَّة ونستثمر فيها وطنيَّاً ضمن أُطر من الحوكمة التي تضمن التَّطبيق الآمن والسَّليم والرَّاشد لهذه التَّجربة