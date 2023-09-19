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الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك عالميا لأول مرة

منذ 43 ثانية
الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك عالميا لأول مرة

وطنا اليوم:قالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الاثنين، إنها تمكنت، ولأول مرة في تاريخها بعد مفاوضات حثيثة، من تحديد أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الرابع من هذا العام مع إحدى أكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك.
وأوضحت الشركة في إفصاح لها على موقع البورصة الإلكتروني أنها تعاقدت لبيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الرابع من العام الحالي، بزيادة 135 دولار للطن عن السعر السابق. وبلغ السعر العالمي السابق 850 دولار للطن.
وأكدت الشركة، التي تأسست عام 1949، أن هذه الخطوة تعزز مكانتها للعب دور أساسي في السوق العالمي لتحديد سعر حامض الفوسفوريك وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.
وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك سينعكس على الوضع المالي للشركة وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة


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