محافظ العاصمة يوضح ما يترتب على موقعي الوثيقة الإلكترونية

وطنا اليوم:أوضح محافظ العاصمة ياسر العدوان، حيثيات الوثيقة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال محافظ العاصمة: إن وثيقة إطلاق العيارات النارية ليست جديدة وإنما تمت إعادة إحيائها بطريقة حديثة لتصل لجميع المواطنين في جميع المحافظات.

وأضاف، أن المملكة شهدت عدة أحداث مؤلمة ومؤسفة وآخرها وفاة عريس بمعان ما أدى إلى التحرك بإصدار الوثيقة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عمل على إعادة تفعيل الوثيقة والتي حظيت على تأييد كبيرمن قبل العشائر الأردنية.

ولفت إلى أن توجيهات الوزير بأن تكون الوثيقة من خلال إجراءات حديثة والاستقرار على إصدار وثيقة إلكترونية من خلال إدخال الرقم الوطني ومكان السكن والضغط على إقرار.

وأكد أن الموقعين على الوثيقة الإلكترونية يترتب عليهم إلتزام أخلاقي فقط.

وكانت وزاره الداخلية أطلقت وثيقه إلكترونية لإشراك المواطنين في ضبط اطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأفادت الوزارة، في بيان سابق لها، بأن الوثيقة جائت لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين التوقيع إلكترونيا للالتزام ببنود الوثيقة، لخدمة المصلحة العامة.

وبحسب الوثيقة على صاحب المناسبة كتابة عبارة “يمنع إطلاق العيارات النارية” على بطاقات الدعوة إضافة إلى لافتة توضع بمكان المناسبة.

وبحسب البند الثاني من الوثيقة على المدعوين مغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق أي عيار ناري