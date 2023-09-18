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الملكية الأردنية تُتيح تجربة سفر على طائرة امبراير E195-E2 الحديثة

منذ ساعة واحدة
الملكية الأردنية تُتيح تجربة سفر على طائرة امبراير E195-E2 الحديثة

وطنا اليوم:اتاحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بالتعاون مع شركة امبراير البرازيلية اليوم الاثنين تجربة سفر فريدة على إحدى طائرات امبراير من طراز E2-E195 الحديثة والمخصصة لخدمة الرحلات قصيرة المدى.
شارك في الرحلة الترويجية فوق مدينة عمان معالي وزير السياحة والاثار مكرم القيسي وقائد سلاح الجو العميد محمد حياصات وقائد وحدة الأمن والحماية العميد زيد النقرش والسفير البرازيلي في الأردن ونائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي وجمعٌ من المسؤولين في القطاع العام والخاص والمعنيين في القطاع.
كما استضافت الملكية الأردنية خلال الرحلة عدد من الأكاديميين ومجموعة من طلبة جامعة الحسين التقنية ضمن مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين الشباب وتعزيز العملية التعليمية.
وقال المجالي ان الملكية الأردنية ستُدخل أول طائرتين للخدمة على اسطولها في شهر كانون الأول 2023 وذلك في إطار خطة تحديث الأسطول المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى واستبدال القديمة منها، حيث سيدعم هذا الطراز من الطائرات شبكة الملكية الأردنية الإقليمية وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل الى كافة الوجهات في المنطقة.
وتٌعد طائرة امبراير E2-E195 من الطراز الحديث من الطائرات اقتصادية التشغيل وصديقة للبيئة، ذات صيانة منخفضة التكاليف وحجم مثالي لخدمة الرحلات القصيرة والإقليمية، كما تتميز الطائرة بخدمات فنية وتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، كما تُمكن المسافرين من استخدام خدمات الإنترنت Fi-Wi خلال الرحلة والذي سيتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح


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