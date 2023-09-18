الازمات: التسجيل المتداول لا يمثل احداثاً حقيقية

وطنا اليوم:أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأن التسجيل المتداول لاجراءات الاستعداد للزلازل يتعلق بمجريات تمرين درب الأمان(٣) ولا يمثل احداث حقيقية

وحذر مدير وحدة الاستجابة الإعلامية بالمركز الوطني لإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد النعيمات، من تداول مسجات صوتية عبر تطبيق الواتساب تفيد بوقوع زلزال يوم غد الثلاثاء.

وقال النعيمات في تصريحات ،الاثنين، إن المسج المتداول (الرسالة الصوتية) من تدريب ( درب امان 3) للتعامل مع الزلازل الذي يحاكي الواقع، داعيا الأردنيين إلى عدم تداول الشائعات.

وطمأن النعيمات الأردنيين قائلا : “ان الادارة تمتلك خطة للتعامل مع اي كارثة لا سمح الله” .

وبدأت الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة قرابة الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة