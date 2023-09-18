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الصفدي يلتقي مسؤولين في اللجنة اليهودية الأمريكية

منذ 32 ثانية
الصفدي يلتقي مسؤولين في اللجنة اليهودية الأمريكية

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش، ورئيس اللجنة مايكل تيكنور.
وجرى في الاجتماع استعراض التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والعودة لمفاوضات جادة وفاعلة، وتكثيف الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين


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