كابيتال بنك يعقد شراكة حصرية مع Nota Bene Global لتوفير خدمات السفر والعقارات الفاخرة ذات المستوى العالمي لعملائه‎

وطنا اليوم:في إطار حرصه على توفير الخدمات ذات الجودة العالية لعملائه من ذوي الملاءة المالية، أعلن كابيتال بنك عن شراكته الحصرية مع شركة Nota Bene Global ومقرها لندن، وهي خدمة إدارة عملاء خاصة وشهيرة ومتخصصة في تصميم وتنظيم تجارب السفر ذات المستوى العالمي، إلى جانب شراء العقارات السكنية عالية الجودة.

وتشتهر Nota Bene بنهجها الدقيق في توجيه الأفراد إلى وجهات سفر غير عادية، وتوفير تجارب فريدة واستثنائية لهم، من خلال تصميم رحلات سفر سنوية مخصصة والبحث عن العقارات ذات الخدمات العالية، مع تمكين العملاء من الوصول إلى فرص حصرية مثل الاستمتاع بالمجموعات الفنية الخاصة، والحصول على مقاعد متميزة في الفعاليات، والعروض الشهيرة ، وتنظيم رحلات اليخوت، والزيارات الخاصة إلى المعالم والأثار التاريخية.

وعادة ما تحصل مراجعات وتقييمات السفر لشركة Nota Beneعلى مستوى عالٍ من جودة الخدمة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك للتوسعات الدولية نديم قبوات: “يتطلب الإبحار في عالم السفر والعقارات الفاخرة اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل والالتزام بالتميز، ومن خلال شراكتنا الحصرية مع Nota Bene Global، نهدف في كابيتال بنك إلى توفير تجارب وفرص استثنائية لعملائنا، من حيث تنظيم رحلات مخصصة لهم، وتوفير عقارات سكنية فائقة الجودة تلبي أذواقهم المميزة”.

من جانبه، قال مؤسس شركة Nota Bene أنتوني لاسمان: “سعيدون بكوننا شريكاً مع كابيتال بنك، ليشارك مع كبار عملائه ثروة من الخبرة المتميزة في السفر والعقارات”، موضحاً أن شركة Nota Bene متخصصة في التركيز على التفاصيل التي غالباً ما يتم تجاهلها، حيث يختار فريق عملها توفير تجارب مخصصة للعملاء من حيث حجز الفنادق المثالية بوجهات خلابة وبأوقات ملائمة لهم، كما تقدم الشركة خدمات مثل التوصية بالمطاعم، والحجوزات، وترتيب النقل، وتوفير المرشدين السياحيين ، وتنظيم التجارب الفريدة.

ستبدأ الشراكة بين الجانبين في صيف 2023، مع عدد مختار من عملاء خدمة Capital Private Banking والتي تقدم لعملائها خدمات استثمارية وحلول مصرفية حصرية وشاملة مصممة وفقاً لمجموعة من المعايير.