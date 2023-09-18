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مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة

منذ دقيقتين
مقتل دبلوماسي خليجي في مصر بطريقة مروعة

وطنا اليوم:كشف الإعلام المصري أن التحريات بينت أن المواطن العماني الذي لقى مصرعه في حادث قتل في القاهرة أمس، يدعى “هـ. ي” ويبلغ من العمر “50 سنة”، وكان يعمل كملحق ثقافي سابق
وأفادت التتحقيقات أن المجني عليه تلقى 11 طعنة بالظهر والرقبة، مشيرةً الى أنه تم اكتشاف الواقعة، عندما وجد حارس العقار باب الشقة مفتوحًا فاتصل على محاميه الخاص الذي أبلغ شرطة النجدة، وبالفعل صعدوا إلى غرفة النوم في الطابق الثاني وشاهدوا الجثة بالوصف السابق.
وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث موسع ومكبر من مباحث الجيزة لضبط المتهم بارتكاب جريمة قتل الدبلوماسي العماني السابق، داخل شقته السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة. وأوضحت المعاينة، وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب قتل الدبلوماسي السابق، ولم يتم حصر المسروقات حتى الآن، لعدم الإلمام بمحتويات الشقة ومتعلقات الضحية قبل عملية القتل


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