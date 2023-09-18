الاعتدال الخريفي السبت والأرصاد تدعو للجاهزية

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب ان الحسابات الفلكية تشير الى ان الاعتدال الخريفي هذا العام يصادف يوم السبت المقبل 23/09/2023 حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء مع تساوي عدد ساعات الليل و النهار تقريبا في هذا اليوم، لتبدأ ساعات النهار بعده بالتناقص وتزداد ساعات الليل.

ويستمر خريف هذا العام فلكيا 89 يوما و20ساعة و44دقيقة حتى الحادي والعشرين من شهر كانون أول والذي يصادف حينها الانقلاب الشتوي.

وأضاف آل خطاب بان السجل المناخي الأردني في إدارة الأرصاد الجوية يشير أن المملكة شهدت فصول الخريف السابقة 37موجة حر كان آخرها العام الماضي 2022، كما وشهدت بعض مناطق المملكة مع أواخر فصل الخريف لتشكل الصقيع.

ومن المعروف أن فصل الخريف يعتبر فصلا انتقاليا ما بين فصل الصيف والشتاء ويشهد انماطاً متعددة من حيث الأجواء، سواء الجافة والدافئة أو الحارة نسبيا والحارة، وتبدأ درجات الحرارة في هذا الفصل ومعدلاتها بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح خلال اليوم الواحد سواء خلال ساعات النهار او الليل، ومع نهايات فصل الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل المنخفضات التي يترافق معها جبهات باردة.

وأفاد آل خطاب إن فصل الخريف خاصة مع بداياته يشهد هطولات مطرية مع تأثر المملكة بحالات عدم استقرار جوي بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع التقلبات المختلفة في طبقات الجو العليا، والتي تؤدي لهطولات مطرية في مناطق مختلفة عادة.

وخلال تصريحه ذكر آل خطاب بأن التوقعات الموسمية خلال فصل الخريف تشير الى أن درجات الحرارة بشكل عام أعلى من معدلاتها العامة في أغلب المناطق، وأن الهطولات المطرية في معظم المناطق أعلى من معدلاتها العامة خاصة المناطق الجنوبية.

ومع بداية الموسم المطري المرتقب توصي إدارة الأرصاد الجوية الجهات الخدماتية الى الاستعداد ورفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية في الموسم المقبل، خاصة مع التغيرات التي لاحظناها على أنماط الهطولات في السنوات الماضية والمتوقع تكرارها هذا العام، والتي أدت في المواسم الماضية الى خسائر مختلفة، مثل الهطولات الغزيرة وتشكل السيول المفاجئة وتساقط البرد والثلج وشدة الرياح والغبار، حيث أصبح من الواضح وجود بصمة للتغيرات المناخية على المنطقة تستوجب منا تحديث الخطط وتطويرها لمواجهة التغيرات التي تلمسها المنطقة ككل، خاصة حوض البحر الأبيض المتوسط