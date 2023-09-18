المهندسين تتلقى 24 بلاغا لتقييم أضرار المباني والمدارس والمجمعات السكنية

وطنا اليوم:بمتابعة حثيثة من نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وايذانا ببدء التمرين الوطني الميداني “درب الامان 3، تلقت نقابة المهندسبن الأردنيين، منذ صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 12 ظهرا، قرابة 24 بلاغا من محافظات مادبا وعمان ومراكز المحافظات المختلفة، لإجراء عمليات تقييم للمباني والمدارس والمجمعات التجارية، وذلك ضمن التمرين الوطني الميداني “درب الامان 3” الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

وقال أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن فرق الطوارئ في النقابة تلقت 8 بلاغات من المدارس، و11 بلاغا من المجمعات السكنية، وبلاغا من مول تجاري، إضافة إلى 4 بلاغات حول اغلاقات الطرق، حيث عملت النقابة فورا على ارسال الفرق الهندسية والفنية الى المواقع لإجراء عمليات التقييم ووضع الملاحظات والملصقات واصدار تقارير التقييم الاولية وارسالها من خلال مندوب النقابة الى المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات.

وأضاف المهندس ناصر، أنه تم ارسال 3 فرق هندسية وفنية لتقييم المباني في عمان، إضافة إلى فريق هندسي فني من السلط، وفريق هندسي فني من محافظة مادبا، وفريق هندسي فني من محافظة العقبة.

وبين أن النقابة عملت على تسخير كافة امكاناتها وخبراتها واتخاذ الاجراءات المناسبة ذات العلاقة بذلك الموضوع، وستعمل على تزويد المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، بتقارير تقييم للمباني المتضررة من الزلازل، من خلال لجنة عليا لإدارة الازمات والكوارث في النقابة يرأسها نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وبعضوية مندوبين للنقابة في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، وتسمية عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتور بشار الطراونة في خلية التقييم، والمهندس حسين سراج في القيادة والسيطرة، إضافة إلى مندوبين للنقابة في محافظة العاصمة، حيث ستستمر النقابة في متابعتها الحثيثة مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات حتى نهاية التمرين الوطني الميداني درب الأمان 3.

وأشار المهندس ناصر، إن غرفة العمليات التي عملت النقابة على تشكيلها لمتابعة تنفيذ التمرين بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، قامت بتوزيع فرق داخل مباني النقابة لتدريب العاملين لدى كادر النقابة على عمليات الاخلاء والأمور الواجب اتباعها حال وقوع زلزال لا قدر الله، حيث أطلقت صافرات الانذار في كافة المباني وتم اخلاء كافة الكوادر الى مكان آمن، كما عملت غرفة العمليات في النقابة على اجراء تجربة قطع للكهرباء حيث تم التأكد من بقاء مولداتها الاحتياط تعمل على الدوام اثناء عملية قطع الكهرباء