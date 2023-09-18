المياه: لا يوجد فرق بين الفاتورة الشهرية والربعية من ناحية السعر

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه إن الشريحة الأولى التي تستهلك شهرياً أقل من 6 متر مكعب وتدفع فاتورة مقطوعة قيمتها 218 قرشاً ستبقى فاتورته كما هي في عام 2024.

وبين أن الزيادة على الشريحة الأولى وبعد انتهاء تنفيذ خطة إعادة هيكلة التعرفة (أي بعد انتهاء الست سنوات) ستكون على الفاتورة المقطوعة بنحو دينار و7 قروش فقط، ليصبح السعر على الشريحة الأولى 325 قرشاً.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق بين الفاتورة الشهرية والربعية من ناحية السعر، فالأمر عائد إلى كمية استهلاك المياه للمشتركين.

وبين أن الحكومة تغطي حالياً نحو جزءا كبيرا من الكلفة الإجمالية للمياه، إذ إن كلف الصيانة والتشغيل مرتفعة جداً والحكومة تدعم كل متر مكعب بدينار و80 قرشاً وهو أمر باهض، إلا أن الحكومة لن تتوقف عن دعم القطاع حتى بعد انتهاء مدة الخطة

وقال ، إن متوسط الزيادة السنوية ستبلغ 4,6%، بمعنى أن الزيادة لن تتجاوز 40 قرشاً لكل فاتورة تبلغ 10 دنانير، كما أنه تم المحافظة على دعم الشرائح المتدنية.

وبين أن الشريحة التي تستهلك (0 – 6) أمتار من المياه شهرياً لن يطرأ عليها أي زيادة وستبقى كما هي عند 2,40 دينار، مع الإبقاء على الدعم الحكومي لها، أما الشريحة التي تستهلك (7 – 12) متراً من المياه في الشهر وقيمة فاتورتها تبلغ 5,47 دينار ، سيطرأ عليها زيادة 5 قروش على كل متر مياه و 3 قروش على الصرف الصحي بمعنى أن مجموع الزيادة سيكون 48 قرشاً.

وأضاف أن الشريحة التي تستهلك (13 – 18) مترا من المياه، سيتم زيادة 5 قروش على كل متر مياه وقرش واحد على الصرف الصحي، بحيث يتم زيادة 84 قرشا على قيمة الفاتورة التي تبلغ 10,51 دينار، والشريحة التي تستهلك مياه (19 – 24) متراً، سيتم زيادة 5 قروش على كل متر مياه و3 قروش على الصرف الصحي، بحيث يتم زيادة 1,32 دينار على قيمة الفاتورة شهرياً التي تبلغ 19,30 دينار.

وتابع أن الشريحة التي تستهلك (25- 30) مترا من المياه، سيتم زيادة 10 قروش على كل متر مياه و5 قروش على الصرف الصحي، بحيث يتم زيادة 2,22 دينار على قيمة الفاتورة شهرياً التي تبلغ 31,63 دينار، والشريحة التي تستهلك (31 – 42) متراً من المياه، سيتم زيادة 18 قرشاً على كل متر مياه و2 قرش على الصرف الصحي، بحيث يتم زيادة 4,62 دينار على قيمة الفاتورة شهرياً التي تبلغ 62,5 دينار، والشريحة التي تستهلك أكثر من 42 متراً من المياه شهرياً، سيتم زيادة 28 قرشاً قرشاً على متر مياه و 10 قروش على الصرف الصحي، بحيث يتم زيادة 9,18 دينار دينار على قيمة الفاتورة شهرياً التي تبلغ 98,77 دينار.

وأكد أن هدف الخطة هو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه، مشيرا إلى أن قيمة الفواتير التي يتم تحصيلها من المشتركين لا تغطي أكثر من 50% من الكلف التشغيلية الإجمالية، وهناك عجز مالي كبير وصل 286 مليون دينار خلال العام 2023.

وقال إن من شأن هذه الخطة المساعدة في تطوير الخدمات وخفض مديونية قطاع المياه والتي وصلت اليوم إلى 2,3 مليار دينار أردني