بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال 2023

منذ ساعتين
منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال 2023

وطنا اليوم:قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إن قيمة القروض الحسنة بدون فوائد التي منحتها المؤسسة لمربي الأبقار المتضررين من فيروس الحمى القلاعية لهذا العام بلغت 620 الف دينار استفاد منها 38 مزارعا متضررا حيث بلغ سقف القرض الواحد مبلغ 40 الفا.
وأكد الاثنين، أن المؤسسة تهدف من خلال هذه القروض المساهمة في إعادة تأهيل المزارع المتضررة من الوباء ولمساعدة المزارعين على إعادة تشغيل مزارعهم.
ودعا الدوجان، مربـي الأبقار المتضررين الراغبين بالاستفادة من هذه القروض الى مراجعة الفروع التابعة لمناطقهم بالسرعة الممكنة لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، لافتا الى ان الخطة الإقراضية لهذا العام قد شارفت على الانتهاء.
وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية للعام الحالي.
وأوضحت تشريعات النظام، أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر والأمراض التي تلحق بالنباتات والحيوانات أيا كان نوعها، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسمى “لجنة الكشف على الأضرار”، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقرير كشف فني وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، حيث يتولى مدير المديرية التثبت من تقارير لجان الكشف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:37

وضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني

14:21

تجارة عمان: صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

14:13

2826 وفاة بحوادث السير آخر 5 سنوات في الأردن

14:08

الوحدات للفيصلي: الله والوحدات معكم

14:05

8 ملايين يورو من هولندا لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

14:03

معرض JOHOME ينطلق 26 أيلول الجاري بدعم من “صناعة عمان”

14:01

الأردنية تلتفت إلى تكريم طلبتها وطلبة الجامعات الأخرى المبدعين ثقافيا .. صور

13:55

كوارث التغير المناخي تضرب عدة مناطق بـ5 قارات

13:36

الإسكان المجاور لحي الحناحنه في بلدية عين الباشا بلاخدمات منذ سنوات و لا احد يجيب

12:53

برعاية وزير السياحة.. كلية فنون الطهي في عمان الأهلية تستضيف مسابقة طهي اللحوم

12:48

المياه: لا يوجد فرق بين الفاتورة الشهرية والربعية من ناحية السعر

12:34

المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامان

وفيات
المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامانوفيات الاثنين 18-9-2023والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023