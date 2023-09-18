بدء محاكمة النائب المفصول عماد العدوان الأربعاء المقبل بعد إسناد 4 تهم

وطنا اليوم:تبدأ محكمة أمن الدولة أولى جلسات محكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين الأربعاء الموافق 20 الشهر الحالي.

وبحسب المحكمة فإن التهم المسندة لهم هي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).

وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون.

كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك.