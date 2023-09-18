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وفد الاتصالات والبريد الفلسطينيان يزور متحف الطوابع الاردني

منذ ساعة واحدة
وفد الاتصالات والبريد الفلسطينيان يزور متحف الطوابع الاردني

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس ليث دراغمه ومدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمه والوفد المرافق لهما أمس الاحد ،متحف الطوابع البريدية الاردني بالمقابلين ،على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الفلسطيني للمملكة لاجراء مباحثات في مجال التعاون البريدي .
وجال الوفد داخل قاعة العرض، واستمع إلى شرح واف عن المتحف قدمته السيدة نور أبو غيدا ، حيث إستعرضت التطور التاريخي لتأسيس المتحف ومراحل إصدار الطوابع الاردنية وفقا للتسلسل التاريخي منذ بداية تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1920 ولغاية الان ، كما قدمت شرحا عن بعض المقتنيات المتوفرة من أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية وعسكرية قديمة، بالاضافة الى الاختام البريدية القديمة التي كانت تستخدم في مكاتب البريد منذ تأسيس الدولة لغاية الان .
وأعرب الوفد في نهاية الجولة عن سعادته بزيارة المتحف، الذي يبرز مكانة الاردن الحضارية من خلال ما وثقته الطوابع المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة المتعلقة بفلسطين


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