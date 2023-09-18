أولادي راحوا مني.. أردنية تستغيث بعد فقدانها أسرتها بدرنة

وطنا اليوم:ناشدت المواطنة الأردنية وفاء حسان السلطات الليبية وفرق الإنقاذ الدولية بتكثيف البحث عن 5 من أفراد عائلتها الذين انقطع التواصل معهم جراء السيول والفيضانات التي عمت مدينة درنة الليبية.

وفاء قالت إن السيول داهمت منزلهم وأخذت 4 من أطفالها، بالإضافة إلى زوجها أحمد ذيب الزبيدي، مؤكدةً أنها استطاعت النجاة هي وابنتها البالغة من العمر 16 عاماً وابنها البالغ من العمر 13 عاماً. وأكدت أن منزلهم دُمر بالكامل جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا.

ويقطن أفراد العائلة الناجون من الكارثة حالياً في مدينة بعيدة عن درنة، في منزل شقيق وفاء، مؤكدةً أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية لها، بسبب ضياعها وتلفها في السيول المدمرة.

وتابعت: “أنا فقدت أولادي، أنا ولادي راحوا مني”. والمفقودون هم الأب أحمد ذيب الزبيدي، والابن عبد الله أحمد ذيب الزبيدي (17 عاماً) والأطفال يقين أحمد ذيب الزبيدي (11 عاماً) وآلاء أحمد ذيب الزبيدي (3 أعوام) وزينب أحمد ذيب الزبيدي (عام ونصف).

بيان من الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بياناً رسمياً، وذلك في إطار متابعتها لأوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا، حيث قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت، مساء يوم السبت، اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار، جراء الفيضانات الأخيرة.

وأكد المجالي أن وحدة مركز العمليات في الوزارة قامت بالاتصال مع أحد أقارب العائلة المكونة والمكونة من ستة أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.

وأضاف المجالي أن الوزارة، ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة الأردن في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في دولة ليبيا لمعرفة مصير العائلة.

فريق إنقاذ أردني

هذا ويواصل فريق البحث والإنقاذ الأردني في ليبيا لليوم الرابع على التوالي عملياته في أكثر القواطع تضرراً في مدينة درنة، وفق قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العقيد أنس العبادي.

وقال العبادي في تصريحات صحافية: “نعمل بشكل متواصل ومنذ وصولنا إلى ليبيا”. وأضاف أن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على تواصل يومي لمتابعة عمل الفريق والاطمئنان عليهم.

وأوضح أن الفريق وصل إلى مطار بنغازي الخميس ثم توجه إلى مدينة درنة وهناك بدأ واجباته العملياتية والإنسانية فوراً وبعد التنسيق مع السلطات الرسمية.

وأشار إلى أن الفريق الأردني يضم 88 عضواً من بينهم 5 أطبا