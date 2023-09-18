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الفرجات: نحن على موعد لتسجيل رقم قياسي بالبترا

منذ ساعة واحدة
الفرجات: نحن على موعد لتسجيل رقم قياسي بالبترا

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، سليمان الفرجات، إن المنطقة الأثرية في البترا على موعد لتسجيل أرقام قياسية في عدد الزوار هذا العام.
وأضاف الفرجات ، أن حوالي 910 ألاف سائح قد زاروا البترا حتى نهاية يوم أمس الأحد، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تجاوز ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم دخول السائح رقم المليون إلى البترا خلال الشهر القادم، مما يعني أنه من الممكن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السياح بنهاية العام، وربما يصل إلى مليون و400 ألف سائح.
وأكد أن هناك خطة سيتم دراستها بالتعاون مع المجتمع المحلي لزيادة القدرة الاستعابية للموقع الأثري، من خلال إدخال الزوار من مدخل مختلف عن مخرجهم. وأشار إلى أن عملية التنقل في الموقع الأثري قد تكون جزءًا من تذكرة الدخول التي يدفعها السائح، مما يشجع على زيادة أعداد الزوار.
وأضاف أن هناك خطة لطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع المرافق العامة وعمليات النقل، وسيتضمن ذلك تشغيل السكان المحليين لخلق فرص عمل جديدة


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